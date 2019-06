Wall Street : consolidation marginale, gain hebdo marginal

14/06/2019 | 23:26

Wall Street termine la semaine sur une note faible mais la performance hebdomadaire demeure positive: le Dow Jones et le S&P500 s'effritent respectivement de -0,07% et de -0,16% , le Nasdaq reperd 0,52% sur les 0,57% gagnés jeudi, le Russel 2000 lâche -0,87% (contre +1,1% jeudi).

Sur 5 jours, le Dow Jones grappille +0,4%, le 'S&P' +0,5% et le Nasdaq +0,7%... après +4,7% la semaine précédente: il s'agit donc d'une consolidation à la hausse et les sommets historiques -se situant à 2 ou 3% des niveaux de ce vendredi- restent largement accessibles d'ici vendredi 21 juin (séance des '4 sorcières').



Les chiffres du jour semblent n'avoir eu aucune emprise sur l'évolution des indices US: les ventes de détail ont progressé de 0,5% en séquentiel au mois de mai 2019 selon le Département du Commerce, c'est un peu moins que les 0,7% attendus mais cela s'avère plutôt rassurant.



La production industrielle a augmenté de 0,4% en mai, ce qui efface les -0,4% de repli au mois d'avril (selon les données mensuelles de la Réserve fédérale) alors que le consensus visait un gain de seulement +0,2%.



De son côté, le taux d'utilisation des capacités dans l'industrie américaine est ressorti en hausse de 0,2 point à 78,1% le mois dernier.



L'indice de confiance des consommateurs 'Umich' préliminaire pour juin chute de -2,1Pts à 97,9 alors que les économistes l'anticipaient en moyenne à 98,1 points.



Les stocks des entreprises US d'avril ressortent à +0,5%.



Enfin, le baromètre hebdomadaire 'instantané' de la croissance de la FED d'Atlanta se redresse de +1,4% vers +2,1% pour le second trimestre 2019.



Cette séance se solde par une nette consolidation de l'Euro (-0,5%) vers 1,1225/$ mais aussi et surtout par une hausse symétrique de l'once d'or qui teste 1.350$/Oz, son zénith annuel



Parmi les titres les plus actifs du jour, Facebook gagne +2,2%, Incyte +1,8%, Comcast +1,5%...



Les baisses ont été bien plus nombreuses et plus marquées avec Broadcom -5,6% (avertissement sur l'activité, baisse des commandes de puces en provenance de la Chine), Allergan -4,2%, Fastenal et AMD-3,3%, Western Digital -2,7%, Arista, Cisco et Nvidia -2,5%, Micron -2,2%, Qualcomm -1,7%.



