Wall Street : consolide à l'horizontal à la veille de la FED

26/09/2018 | 00:05

Nouvelle séance de consolidation à l'horizontal, sans réelle direction, les indices US imitant leurs homologues européens en évoluant dans des marges étroites, avec une volatilité qui tendait progressivement vers zéro au fil des heures.



Le S&P-500 s'est effrité de -0,13%, ce qui fut compensé par un Nasdaq qui a grappillé 0,18%, à 8.007,5 points.

Le Dow Jones qui avait pris beaucoup d'avance la semaine passée a cédé 0,26%, à 26.492Pts.



Le 'fait du jour', c'est la dégradation des T-Bonds US : leur rendement à franchi ce mardi le cap des 3,1% (+3,5Pts à 3,102%) et renoué avec les sommets annuels (3,12%) de la mi-mai.

Ceci traduit une nervosité des opérateurs à la veille du communiqué final de la FED (qui confirmera à 99,99% une hausse du taux directeur à 2,25%.



Côté chiffres, l'indice Case-Shiller des prix immobiliers US ralentit un peu à +6% annuel contre 6,2% anticipé.



Côté politique, avant même de prononcer son discours à l'ONU, Donald Trump a fait savoir à la presse qu'il ne négocierait pas avec l'Iran tant que 'Teheran ne changera pas de disque'.

Il confirme le rejet du 'globalisme', la dénonciation de tous les traités 'inéquitables', veut forcer les pays qui bénéficient de la protection des Etats Unis à payer leur 'juste part' du coût de leur défense.

Et il exhorte une fois encore l'OPEP (qui 'détrousse les pays consommateurs' à faire le nécessaire pour que les prix du pétrole redescendent.

Côté valeurs, le Nasdaq a bénéficié de la hausse d'Apple +0,6%, d'Alphabet +1,2%, Twitter +1,8%, Michael Kords +2% (après le rachat de Versace pour 2,15Mds$), Amazon +2,1%, Netase +2,6%

En repli, on retrouvait Qualcomm -1,1%, Micron -1,2%, Applied Materials -1,3%, Symantec et Xilinx -2,3%, eBay -2,9%



Enfin, General Motors, plombé par le ' warning ' de BMW a chuté de -3,5%.







