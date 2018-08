Wall Street : consolide sur turbulences sur le Forex et Chine

30/08/2018 | 23:48

Wall Street subit sa première perte depuis jeudi dernier et on en reste à 4 records consécutifs pour le S&P500 (-0,44%).



Le Nasdaq a inscrit en revanche un 5ème record consécutif à 8.133 mais basculait dans le rouge à une heure de la clôture (-0,26% à 8.088): cela restera donc un zénith 'intraday'.

Même scenario pour le Russel-2000 qui culminait à 1.740,7 avant de s'effriter au final de -0,15% à 1.732,3.

Le Dow Jones Industrial cède -0,5% à 25.987 malgré les anticipations d'un accord commercial entre Washington et Ottawa d'ici le weekend (sous 24H).



Les opérateurs se sont soudain préoccupés de ce qu'ils avaient négligé la veille: la chute de la livre turque (-3%) et du peso argentin (-14% malgré la hausse du taux directeur de 45 à 60%).



Le catalyseur de la perte de confiance se situe en fait du côté de Donald Trump qui réitère implicitement sa volonté d'imposer des droits de douane de 200Mds$ sur les importations chinoises la semaine prochaine (le 6 septembre).

Quelques grosses déconvenues ce jeudi avec Dollar Tree (-15,5%), Electronic Arts -9,8% (sur le report du lancement d'un jeu 'blockbuster'), Netease -7,2%, Seagate et Henry Schein -5,1%, Vodafone -4,8%, JD.Com -3%, Symantec -1,8%.



Les 2 premières capitalisations planétaires ont poursuivi leur rally: Amazon (+0,3%) a pulvérisé en séance un nouveau record absolu à 2.025$, Apple (+1% à 225$) inscrit également un nouveau record absolu, Netflix a pris +0,8% (soit +92% depuis le 1er janvier).



Ces considérations ont totalement éclipsé les 'chiffres du jour': l'indice des prix 'PCE' a progressé de 0,1% en données brutes (à +2,3% en rythme annuel) et de 0,2% en excluant l'alimentation et l'énergie, soit +2% sur 12 mois en données 'core', pour la première fois depuis 2012... mais cela n'inquiète manifestement pas les spécialistes qui pensent que la FED peut se montrer satisfaite.



Les inscriptions hebdomadaires au chômage progressaient de +3.000 à 213.000, un chiffre absolument sans le moindre impact.



Côté titres, quelques grosses déconvenues ce jeudi avec Dollar Tree (-15,5%), Electronic Arts -9,8% (sur le report du lancement d'un jeu 'blockbuster'), Netease -7,2%, Seagate et Henry Schein -5,1%, Vodafone -4,8%, JD.Com -3%, Symantec -1,8%.



Les 2 premières capitalisations planétaires ont poursuivi leur rally: Amazon (+0,3%) a pulvérisé en séance un nouveau record absolu à 2.025$, Apple (+1% à 225$) inscrit également un nouveau record absolu, Netflix a pris +0,8% (soit +92% depuis le 1er janvier).





