Wall Street continue sur son élan: le Nasdaq et le S&P 500 à des records

New York (awp/afp) - Wall Street a poursuivi mardi sur son élan de novembre, son meilleur mois depuis 1987, emmenant le Nasdaq et le S&P 500 à de nouveaux records en clôture, dans un marché optimiste sur l'arrivée de vaccins et un potentiel plan de soutien à l'économie américaine.

Selon des résultats définitifs à la clôture, le S&P 500, l'indice le plus représentatif du marché américain, a terminé en hausse de 1,13% inscrivant un nouveau record à 3.662,45 points, le 2e en deux semaines. Le Nasdaq a gagné 1,28% à 12.355,11 points, nouveau sommet également.

Le Dow Jones, qui il y a sept jours avait passé pour la première fois au-dessus des 30.000 points, a avancé de 0,63% à 29.823,92 points.

La performance de novembre où les trois indices ont signé des progressions mensuelles à deux chiffres pour la première fois depuis 33 ans, a été tirée par les nouvelles favorables autour des vaccins contre le Covid-19, une plus grande clarté sur le front politique après l'élection présidentielle et l'espoir d'une meilleure reprise économique.

Mardi, "l'optimisme persistant concernant les progrès du vaccin et plusieurs rapports manufacturiers positifs ont contribué à élargir l'élan aux secteurs économiquement sensibles qui étaient en sous-performance cette année", ont estimé des analystes de Schwab.

Comme les bourses européennes, les investisseurs ont notamment bien accueilli la forte progression de l'activité manufacturière en Chine, selon un indice indépendant de référence, qui a confirmé la nette reprise de la deuxième économie mondiale.

Aux Etats-Unis, l'indice ISM, qui mesure l'activité manufacturière, tout en cédant 1,8 point en novembre est resté confortablement dans la zone d'expansion à 57,5%.

Dix des onze secteurs du S&P ont terminé dans le vert, menés par les services de communication (+ 1,96%) et les banques (+1,57%).

Soutien budgétaire sur la table

A cela s'est ajouté un nouvel espoir dans les perspectives d'un soutien budgétaire "qui revient sur la table alors que le président de la Fed, Jerome Powell, a continué de souligner son importance lors d'une audition au Congrès aux côtés du secrétaire au Trésor Steven Mnuchin", a-t-on encore relevé chez Schwab.

Le ministre des finances de Donald Trump devait aussi reprendre langue avec la présidente de la Chambre des communes Nancy Pelosi sur les questions budgétaires.

Sur le front des vaccins, la nouvelle positive est de nouveau venue de Pfizer (+2,85%) et de son partenaire BioNtech qui ont déposé leur demande d'autorisation de vaccin au régulateur européen qui donnera son feu vert ou non d'ici la fin du mois.

Leur concurrent Moderna, la star biotech du marché la veille après sa demande de feu vert à la FDA (+20,24% à la clôture), a fait l'objet de prises de bénéfices mardi, perdant 7,68%.

Sur le Nasdaq, Tesla a affiché une hausse de plus de 3% alors que le constructeur de voitures électriques va être ajouté à l'indice S&P des 500 plus importantes sociétés américaines le 21 décembre, une nouvelle qui était attendue.

Le titre de Blackberry a flambé (+19,25% à 7 dollars) suite à l'annonce d'un contrat signé avec Amazon pour développer et commercialiser une plateforme dédiée aux véhicules connectés.

La plateforme de vidéoconférences Zoom, qui a vu son audience exploser avec les restrictions liées à la pandémie de Covid-19, a perdu de la hauteur (-15,06%) malgré des résultats trimestriels multipliés par trois par rapport à 2019.

Les analystes se demandent si une telle croissance peut continuer dans le monde d'après-Covid alors que le titre a grimpé de 600% en 2020.

Dans cet environnement assorti d'un dollar en baisse, les bons du Trésor ont décliné, attirant moins les investisseurs ce qui faisait grimper les taux obligataires. Celui des bons à 10 ans est monté à 0,9277% contre 0,8389% la veille.

