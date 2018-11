Wall Street : correction endiguée avec le pétrole et la tech

26/11/2018 | 17:33

Comme prévu, les marchés d'actions américains ont pris le chemin de la hausse lundi matin, le redressement des prix du pétrole et la vigueur du compartiment technologique entraînant quelques rachats techniques.



Près d'une heure après l'ouverture, le Dow Jones rebondit ainsi de 1,5% à 24.652,2 points, tandis que le Nasdaq Composite grimpe de 1,5% à 7043,5 points.



'La remontée du secteur technologique soutient le moral des investisseurs', expliquent ce matin les équipes de Wells Fargo.



Le Dow Jones avait perdu 4% la semaine passée, mais la prudence des investisseurs avait surtout touché le Nasdaq, qui avait décroché de 4,4%, soit sa plus forte baisse hebdomadaire depuis le mois de mars.



Souvent désignés comme les grands responsables de la correction des marchés, les fameux 'FAANG' (Facebook, Alphabet, Amazon, Apple et Netflix) rebondissent tous aujourd'hui.



Autre facteur de soutien, les dépenses des consommateurs américains au cours de 'Black Friday' - journée stratégique qui lance les fêtes de fin d'année - ont été 'solides' de l'avis des observateurs.



Gap progresse notamment de l'ordre de 0,6%, sa chaîne de vêtements Old Navy semblant avoir été l'une des grandes gagnantes du week-end écoulé.



Sur le compartiment énergétique, le baril de brut léger américain WTI bondit actuellement de 3,3% à 52,1 dollars, ce qui soutient des poids-lourds pétroliers de la trempe d'ExxonMobil (+1,6%).



