Wall Street : coup de froid sur la confiance et sur les GAFAM

25/06/2019 | 22:53

Wall Street perd plus de 1% en moyenne, les opérateurs ont succombé aux mauvais chiffres publiés en milieu d'après-midi, après y avoir résisté dans un 1er temps, considérant que cela devrait amener la FED à se montrer plus accommodante.



Mais Robert Kaplan (de la FED de Dallas, qui avait publié un indice d'activité décevant la veille) s'était prononcé lundi soir contre un abaissement de 50Pts du taux directeur fin juillet (il appartient pourtant au clan des 'colombes').



Le chiffres du jour étaient de nature à le faire changer d'avis mais Wall Street se demande si la FED ne va pas faire de la résistance parce que Trump 'met trop la pression' et sans prendre de gants, se montrant même insultant ('ils font n'importe quoi à la FED, ce sont des enfants bornés').



Le Dow Jones cède -0,7% (dans le sillage de Microsoft avec -3,1% ou Intel avec -1,8%), le S&P500 et -0,95% et le Nasdaq -1,5%.



Le marché a d'abord manifesté son soulagement de voir la rencontre Trump/Xi-Jinping en marge du 'G-20' d'Osaka confirmée après un appel de Steven Mnuchin et Robert Lightiser qui ont joint au téléphone, Liu-He, le Vice-Premier Ministre, en charge de l'économie (les rapports sino-américains semblent redevenus moins conflictuels)



Mais d'autre part, il a connu une grosse déception côté chiffres US avec l'indice de confiance du consommateur du Conference Board pour le mois en cours qui ressort très nettement en-dessous du consensus à 121,5 après 131,3 en mai (révisé de 134).

Les ventes de logements neufs au titre de mai constituent une seconde franche déception avec -7,8% (à 626.000), déjouant un consensus de +1,9% (à 680.000).

Le rendement des T-Bonds US re-bascule sous les 2,00%, à 1,985% (-3,5Pts).



Les 'GAFAM' ont pesé sur la tendance avec Apple -1,5%, Amazon -1,9%, Facebook -2%, Alphabet -2,6%, Microsoft -3,2%; des dégagements ont affecté Autodesk -3,2%, Netflix -2,9%, Cisco -1,9%, JD.Com -1,4%.

Micron qui cédait -1,5% s'envolait de +6% en transactions 'after hour'.



Fedex a dévoilé un bénéfice de 5,01$ contre 4,85$ mais reconnait que le conflit commercial sino-américain pèse sur l'activité.









Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.