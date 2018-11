Wall Street : coup de mou après l'euphorie de la veille

29/11/2018 | 15:18

Wall Street devrait repartir à la baisse jeudi matin, victime d'un effet 'gueule de bois' après son envolée euphorique de la veille, sa plus forte progression en huit mois.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat futur sur l'indice S&P 500 cède 0,3%, tandis que celui sur le Nasdaq Composite lâche près de 0,4%.



La Bourse de New York avait fini la séance sur une note d'euphorie la veille, avec un Dow Jones en hausse de 2,5% et un Nasdaq dont les gains flirtaient avec les 3%.



Tout s'est emballé au moment où Jerome Powell, le président de la Fed, a prononcé lors de son discours devant l'Economic Club of New York deux mots magiques à l'oreille des investisseurs.



Le patron de la Réserve fédérale a en effet expliqué que les taux d'intérêt américains étaient désormais 'juste en-dessous' de leur seuil de neutralité, c'est-à-dire un niveau permettant d'éviter à la fois une surchauffe et un ralentissement de l'économie.



Résultat, les investisseurs ne prévoient plus qu'un seul relèvement de taux d'intérêt de la part de la Fed en 2019, après un avant-dernier tour de vis d'ici à la fin de l'année.



Ce matin, l'attention des investisseurs s'est portée sur les dernières statistiques économiques.



Les opérateurs ont notamment pris connaissance d'une forte hausse des de 0,6% des dépenses des ménages en octobre, les revenus progressant pour leur part de 0,5%.



Bonne nouvelle face à l'attitude conciliante de la Fed, l'inflation 'PCE' demeure très sage à 0,2%, soit +0,1% en données 'core' (hors éléments volatils).



Les inscriptions aux allocations chômages hebdomadaires ont pour leur part augmenté de 10.000 à 234.000.



Une combinaison de taux d'intérêt relativement bas, d'une faible inflation et d'une croissance correcte pourrait toutefois porter les marchés d'ici à la fin de l'année.



