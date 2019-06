Wall Street : coup de tabac sur les GAFA, taux au plus bas

04/06/2019 | 08:21

Wall Street finit de façon très singulière: sans direction pour le Dow Jones (+0,02%), en repli de -0,28% pour le 'S&P' mais en trompe l'oeil du fait de la chute de -7,5% de Facebook, de -6,1% d'Alphabet et de -4,6% d'Amazon qui représentent 100% de cette 'baisse'.



Le Nasdaq décroche de -1,6%, à 7.333 dans le sillage des seules 'GAFA' (Apple perd également -1%): c'est un scénario inédit puisque Facebook est dans le collimateur de la 'FTC' (Federal Trade Commission) pour entrave à la concurrence tandis qu'Alphabet (Google) qui fait l'objet d'une enquête anti-trust (ce qui revient au même à quelques nuance de procédure près) de la part du 'DOJ' (Department of Justice).



Le 'DOJ' pourrait également investiguer Apple (qui a bien résisté) et Amazon, qui est la bête noir de Donald Trump, risque également -sous l'impulsion du Président- faire l'objet d'enquête pour abus de position dominante (dénoncé par les 'retailers' classiques) ou d'accords trop défavorables pour les services de messageries dont US Postal.



Si l'on exclut ces 3 cas particuliers, le recul de Wall Street apparaît assez logique vu que chiffres publiés cet après-midi aux USA sont décevants: l'indice ISM manufacturier chute de -0,7% à 52,1 en mai 2019 (contre 52,8 en avril), alors que le consensus tablait sur une légère hausse vers 53.00.



Le secteur immobilier poursuit son ralentissement puisque les dépenses de construction ont stagné en avril alors qu'elles étaient anticipées en hausse de +0,4%... mais le chiffre de mars a été révisé à la hausse (pas assez pour que la tendance apparaisse positive sur 3 mois).

Amgen +3,2%.



Quelques rachats dans le secteur pétrolier malgré un nouveau recul du WTI (-1,3% à 52,8$) avec Range +3,6%, Apache +3,2%, Valero +2,3%, Chevron +1,9%, Nal Oilwell +1,8%, Exxon +1,6%.



Du mieux également dans le secteur de la distribution avec Target Macy's, Tyson Food (+3% en moyenne).



Au sein du Nasdaq d'autres dégagements ont pesé sur Twitter -5,5%, Symantec -4%, Paypal -3,9%, Fiserv -3,8%, Microsoft -3,5%...



Les T-Bonds 2029 ont vu leurs rendement s'enfoncer vers de nouveaux planchers annuels (2,08% en séance, 2,11% en clôture), le '3 ans' s'est même détendu jusque vers 1,85%, le '30 ans' vers 2,61%.



James Bullard (président de la Réserve fédérale de St. Louis), un des membres les plus 'colombe' de la FED a déclaré qu'une baisse de taux pourrait être 'bientôt justifiée' alors que les risques de ralentissement de l'économie progressent, sur fond de faiblesse persistante de l'inflation.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.