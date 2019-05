Wall Street creuse ses pertes après les propos de Mueller

New York (awp/afp) - La Bourse de New York, déjà en nette baisse en raison des inquiétudes croissantes sur l'économie mondiale, creusait ses pertes à la mi-séance mercredi après une intervention du procureur spécial Robert Mueller.

Vers 16H25 GMT, le Dow Jones reculait de 1,33% à 25.012,91 points, le Nasdaq de 1,08% à 7.524,99 points et le S&P 500 de 1,03% à 2.773,45 points.

Reflet de la fébrilité des investisseurs, le taux sur la dette à 10 ans des Etats-Unis est descendu à son plus bas niveau depuis septembre 2017, à 2,208%.

Les courbes des taux d'emprunt à trois mois et à 10 ans se sont aussi récemment inversées, la première passant au-dessus de la seconde. Une telle inversion est généralement considérée comme un indicateur avancé de récession.

"Les taux d'intérêt peuvent baisser car on a peur d'une récession et qu'on pense que la banque centrale américaine va baisser ses taux, ou car on cherche à se mettre à l'abri de la guerre commerciale et du ralentissement mondial en achetant des bons du Trésor et que cette ruée fait baisser leur rendement", rappelle Gregori Volokhine de Meeschaert Financial Services.

Cette baisse des taux n'est pas en soi alarmante car elle peut profiter à certains secteurs de l'économie comme l'immobilier ou peut rendre le marché des actions plus attractif, ajoute-t-il.

Mais les signes d'un ralentissement de la croissance américaine se multiplient bel et bien et certains craignent que si la guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis s'envenime, cela finisse par influencer grandement les décisions des dirigeants des entreprises, remarque M. Volokhine.

Aux incertitudes économiques se sont en plus ajoutées mercredi les incertitudes sur la politique à Washington.

La conférence de presse de M. Mueller "a certainement accentué la baisse du marché", selon Art Hogan de la société National.

Dans sa première déclaration publique sur l'enquête russe, le procureur spécial a affirmé que l'inculpation de Donald Trump n'était "pas une option" légale. Mais l'ancien chef du FBI a aussi réitéré une des conclusions de son rapport selon laquelle il ne pouvait exonérer le président américain de soupçons d'entrave à la justice.

"L'affaire est close!", a estimé sur Twitter le président américain. Mais un haut responsable démocrate, constatant que le procureur spécial n'avait pas été "en mesure d'engager des poursuites pénales contre le président", a affirmé qu'il revenait au Congrès "de répondre aux crimes, mensonges et autres méfaits du président Trump".

jum/alb/nas