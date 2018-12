New York (awp/afp) - L'indice vedette de la Bourse de New York, sur des montagnes russes depuis le début de la semaine, creusait ses pertes peu après l'ouverture jeudi, au lendemain de sa meilleure séance depuis 2009.

Le Dow Jones Industrial Average a temporairement perdu plus de 2% vers 15H12 GMT avant d'effacer une partie de ses pertes et évoluait quelques minutes plus tard en baisse de 1,75%.

