Wall Street : dans le rouge après l'emploi aux Etats-Unis

03/04/2020 | 16:55

La Bourse de New York a ouvert sur une note de faiblesse vendredi matin suite à la publication de statistiques mensuelles de l'emploi aux Etats-Unis bien plus mauvaises que prévu.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones recule de 0,9% à 21.213,2 points, tandis que le Nasdaq Composite se replie de 0,7% à 7435,8 points.



Balayée par la lame de fond provoquée par le virus Covid-19, l'économie américaine a détruit 701.000 postes non agricoles le mois dernier, tout particulièrement au sein des secteurs de l'hôtellerie et des loisirs.



Il s'agit de la première baisse de l'emploi non agricole enregistrée aux Etats-Unis depuis 2010.



A titre de comparaison, les économistes n'anticipaient qu'en moyenne 100.000 destructions d'emplois le mois dernier aux Etats-Unis.



'Ce résultat n'a rien d'étonnant quand on sait que près de 85% des américains se trouvent actuellement en confinement', explique un analyste.



'Les fermetures des restaurants et de magasins se traduisent, logiquement, par une chute de l'emploi, qui, espérons-le, ne restera que temporaire', ajoute le professionnel.



Bon nombre d'économistes misent en effet sur une reprise de la croissance dès le troisième trimestre, sous l'effet des mesures de soutien à l'activité décidées par l'administration Trump et la Réserve fédérale.



La statistique catastrophique sur l'état du marché du travail dévoilée ce matin pourrait d'ailleurs pousser la Fed à étudier de nouvelles mesure à destination des entreprises et des ménages.



Parmi les rares valeurs parvenant à s'illustrer aujourd'hui, Tesla bondit de 9% après avoir livré 88.400 de ses véhicules électriques au cours du premier trimestre, une performance supérieure aux estimations des analystes.



Porté par le redressement des cours du pétrole, le compartiment énergétique signe, lui, l'une des meilleures performances sectorielles du jour.



Le baril de brut léger américain avance ainsi de 4% à 26.3 dollars, alors que certains analystes recommandent de commencer à acheter du pétrole dès maintenant.



'La situation devenant critique, nous nous attendons à des annonces de

réductions de la production dans les jours à venir', pronostiquent ainsi les équipes parisiennes d'Oddo BHF.



