New York (awp/afp) - Wall Street a terminé la semaine en baisse vendredi, tirée vers le bas par la méforme de plusieurs noms du secteur technologique et soucieuse de l'escalade diplomatique entre les Etats-Unis et la Chine.

Selon des résultats provisoires à la clôture, le Dow Jones a reculé de 0,69% à 26.469,34 points et le Nasdaq a lâché 0,94% à 10.363,18 points.

afp/rp