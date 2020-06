Bourse de Wall Street : Wall Street dans le rouge, préoccupée par la progression du Covid aux USA

PARIS/LONDRES (Agefi-Dow Jones)--Les principaux indices américains ont ouvert dans le rouge vendredi, les investisseurs s'inquiétant de la forte hausse du nombre quotidien de nouveaux cas d'infection au coronavirus dans certains Etats des Etats-Unis et du ralentissement des mesures de déconfinement.

Vers 15h40, l'indice Dow Jones (DJIA) cédait 0,8% à 25.238 points, tandis que l'indice élargi S&P 500 reculait de 0,7% à 3.028 points. Dans le même temps, l'indice Nasdaq, riche en valeurs technologiques, perdait 0,8%, à 9.835 points.

Dans certains Etats américains, dont l'Arizona, le Texas, la Floride et la Caroline du Sud, le nombre de cas confirmés de coronavirus a augmenté de plus de 30% au cours de la semaine écoulée, indiquent les données de la Johns Hopkins University. Par conséquent, le Texas a suspendu ses projets de déconfinement jeudi et certains gouverneurs ont promulgué de nouvelles mesures radicales pour tenter de contenir l'épidémie. Parallèlement, d'autres Etats où la prévalence du virus ralentit, comme New York, poursuivent leurs efforts pour relancer l'activité économique et sociale.

Par ailleurs, les revenus des ménages américains ont diminué de 4,2% en mai sur un mois, après avoir bondi de 10,8% en avril. Les dépenses des ménages ont parallèlement progressé de 8,2%, après avoir chuté de 12,6% le mois précédent en données révisées. Ces données reflètent l'assouplissement des mesures de confinement en mai, les aides accordées par le gouvernement américain aux ménages et la hausse du chômage. Les économistes interrogés par le Wall Street Journal tablaient pour mai sur un recul de 7% des revenus et sur une hausse de 8,7% des dépenses.

VALEURS A SUIVRE, variations en préouverture:

-Les valeurs bancaires reculent après les résultats des derniers tests de résistance menés par la Réserve fédérale (Fed). Le régulateur a ordonné aux banques de plafonner les versements de dividendes aux actionnaires afin de préserver leurs fonds propres. Les banques, qui pourront annoncer dès lundi leurs projets de dividendes pour le prochain trimestre, ne pourront pas verser de dividendes supérieurs à la moyenne des bénéfices des quatre derniers trimestres. Elles ne pourront pas non plus racheter d'actions au troisième trimestre. Goldman Sachs perd 5,4%, JPMorgan Chase cède 3,4%, Bank of America lâche 3,6% et Citigroup se replie de 2,5%.

-Nike (-3,4%) a annoncé jeudi soir une perte plus lourde que prévu au quatrième trimestre, en raison des fermetures temporaires de magasins liées à la pandémie de coronavirus. Le fabricant d'articles de sport a accusé une perte de 790 millions de dollars, soit 51 cents par action, lors du trimestre clos le 31 mai. Les analystes interrogés par FactSet tablaient en moyenne sur une perte par action de 8 cents. Le chiffre d'affaires du groupe a chuté de 38% sur la période, à 6,31 milliards de dollars.

-Le groupe technologique américain Microsoft (-1,2%) a annoncé vendredi la fermeture de ses magasins physiques, ce qui entraînera une charge avant impôts de 450 millions de dollars dans les comptes du trimestre en cours.

-Le distributeur alimentaire américain Albertsons a fixé jeudi son prix d'introduction en Bourse (IPO) à 16 dollars par action, un niveau inférieur à la fourchette indicative qui avait été fournie, et indiqué qu'il allait vendre 50 millions d'actions. L'opération permettra aux actionnaires actuels d'Albertsons de lever 800 millions de dollars et valorise l'entreprise à moins de 10 milliards de dollars. Ces montants sont inférieurs aux attentes, le groupe ayant initialement prévu de vendre 65,8 millions d'actions à un prix compris entre 18 et 20 dollars. L'action Albertsons fera ses débuts sur le New York Stock exchange ce vendredi.

EVENEMENTS A VENIR

-16H00: Indice de confiance des ménages de l'Université du Michigan - juin

-Valérie Venck, Agefi Dow Jones, avec le bureau de Londres de Dow Jones Newswires. ed: ECH

