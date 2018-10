Wall Street : dans le vert après l'accord USA-Mexique-Canada

01/10/2018 | 15:14

La Bourse de New York devrait ouvrir en hausse lundi matin, soutenue par la conclusion d'un accord commercial avec le Canada et le Mexique après plusieurs mois de tensions commerciales.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à termes sur les grands indices américains gagnent autour de 0,6%, annonçant un début de séance favorable pour démarrer octobre.



Wall Street sort d'un mois de septembre particulièrement faste alors qu'il s'agit habituellement d'une période difficile pour les marchés américains.



Cette fois, le Dow Jones a gagné 1,9% tandis que le S&P 500 affiche un gain mensuel de 0,4% sur le mois écoulé.



Le troisième trimestre s'avère tout aussi débordant: le Dow Jones s'adjuge 9% sur trois mois, tandis que le S&P s'envole de 7,2%, soit sa meilleure performance trimestrielle depuis fin 2013.



Certains stratèges se demandant toutefois si ses performances stratosphériques sont appelées à perdurer, alors que la Fed recommence à relever ses taux et que des élections stratégiques de mi-mandat se tiennent prochainement.



Heureusement, Donald Trump a annoncé lundi que les Etats-Unis, le Canada et le Mexique s'étaient entendus sur un nouvel accord de libre-échange devant se substituer à l'Accord de libre-échange nord-américain (Alena).



Le président américain a toutefois ajouté que le nouvel accord, baptisé 'USMCA', unissait 'trois grandes nations' afin de mieux concurrencer le 'reste du monde', ce qui n'éloigne pas vraiment les craintes d'une guerre commerciale au niveau mondial.



Au niveau des valeurs, GE est attendu en hausse de plus de 13% après avoir annoncé le départ de son PDG John Flannery et son remplacement par l'ancien patron de Danaher suite à un nouvel avertissement sur résultats.



