Wall Street : dans le vert après le FOMC et les statistiques

20/06/2019 | 16:58

Les indices américains débutent la séance en forte hausse, au lendemain d'une clôture positive (+0,1% sur le Dow Jones, +0,4% sur le Nasdaq) après la réunion de la Fed laissant espérer une politique monétaire accommodante. Le Dow Jones progresse de 0,7% et le Nasdaq gagne 0,9%.



'La banque centrale américaine a maintenu ses taux directeurs inchangés, dans une fourchette de 2,25% à 2,50%, tout en ouvrant la voie à de possibles baisses, de 25 et 50 points de base, d'ici la fin de l'année', rappelle Aurel BGC.



Le bureau d'études pointe aussi que le FOMC a retiré le mot 'patience' pour un prochain ajustement des taux de son communiqué, et qu'il a relevé que l'activité économique a récemment progressé à un rythme 'modéré' et non plus 'solide'.



Ces propos accommodants paraissent d'autant plus justifiés après l'indice 'Philly Fed' qui s'est contracté à +0,3 en juin, contre +16,6 au mois précédent, et alors que le consensus ne visait une baisse que vers +10,5.



Par ailleurs, le Département américain du Travail a dénombré 216.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, un nombre en baisse de 6.000 par rapport à la précédente, alors qu'elles étaient attendues à 220.000 en moyenne.



Les opérateurs ont pris également connaissance de l'indice composite des indicateurs avancés du Conference Board, que le consensus attend en hausse de 0,1% au titre du mois de mai. Il est resté stable le mois dernier. Il reste ainsi à 111,8 en mai, après avoir augmenté de +0,1% en avril et de +0,2% en mars.



Sur le front des valeurs, Oracle a dévoilé mercredi soir un BPA ajusté en hausse de 23% à 1,16 dollar au titre de son quatrième trimestre 2018-19, là où les analystes n'anticipaient que 1,07 dollar en moyenne.



L'analyste Jefferies confirme ce jeudi sa recommandation 'achat' sur le titre du groupe Oracle, saluant des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Jefferies confirme au passage son objectif de cours de 66 dollars sur la valeur.



Parmi les autres publications du jour, Darden Restaurants a dévoilé un BPA ajusté au-dessus du consensus et a relevé son dividende, mais le croisiériste Carnival a abaissé sa fourchette cible de BPA pour son exercice en cours.



Mondelez International a fait part d'un accord pour acquérir une participation majoritaire au capital de Perfect Snacks, 'un pionnier sur le segment en croissance rapide des barres nutritionnelles réfrigérées'.



L'analyste Jefferies annonce maintenir sa recommandation 'achat' sur le titre American Eagle, estimant que le titre est encore sous-apprécié par Wall Street. Ainsi, Jefferies confirme son objectif de cours de 28 dollars sur le titre.



