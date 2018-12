Wall Street : dans le vert après le 'deal' Trump-Xi Jinping

03/12/2018 | 15:13

La Bourse de New York devrait ouvrir en nette hausse lundi matin, soutenue par l'accord de 'cessez-le-feu' trouvé ce week-end à Buenos Aires par les Etats-Unis et la Chine, qui soulève l'espoir d'un apaisement des tensions commerciales entre les deux pays.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices américains avancent de 2% en moyenne, signe avant-coureur d'un début de séance sur les chapeaux de roue.



Après des mois d'affrontement sur les questions commerciales, Donald Trump et le président chinois Xi Jinping ont conclu samedi une sorte d'armistice à l'issue de leur rencontre en marge du sommet du G20.



D'après Washington et Pékin, l'objectif est de trouver un accord sur le commerce d'ici 90 jours.



'Cela ne laisse pas beaucoup de temps et il va vite falloir réaliser des progrès', avertit toutefois un spécialiste.



Cette trêve devrait néanmoins profiter aux valeurs les plus sensibles au commerce international aujourd'hui, à commencer par Apple, Boeing ou encore Caterpillar.



La remontée des prix du pétrole pourrait également contribuer à la bonne tenue du marché, avec un baril de brut léger américain actuellement en hausse de 5%.



'Chargé, chargé, chargé': c'est de cette façon que les équipes de Raymond James décrivent le calendrier économique de la semaine.



Les investisseurs prendront connaissance aujourd'hui de l'indice ISM mesurant l'activité dans le secteur manufacturier avant de suivre, mercredi, l'audition de Jerome Powell, le président de la Fed, devant la commission bancaire du Sénat.



Enfin, seront publiés vendredi les chiffres de l'emploi américain pour le mois de novembre, très attendus par le marché.



