Wall Street : dans le vert après une vague de résultats

16/10/2018 | 17:02

Les indices actions américains débutent la séance avec des gains vigoureux (+0,8% sur le Dow Jones, +0,9% sur le Nasdaq), sur fond d'une vague de publications rassurantes de la part notamment de deux grandes banques d'affaires new-yorkaises.



Goldman Sachs indique ainsi avoir dégagé un bénéfice de 6,28 dollars par action sur le trimestre écoulé, en croissance de 25%, une performance d'autant plus impressionnante que le consensus ne l'anticipait que vers 5,40 dollars.



Sa concurrente Morgan Stanley publie quant à elle un bénéfice net en hausse de 19% à 2,1 milliards de dollars au titre du troisième trimestre 2018, soit un BPA de 1,17 dollar, dépassant ainsi de 16 cents l'estimation moyenne des analystes.



A l'occasion de sa publication trimestrielle, Johnson & Johnson indique relever ses objectifs pour l'ensemble de 2018 : il vise désormais un BPA ajusté entre 8,13 et 8,18 dollars, pour des revenus attendus maintenant entre 81 et 81,4 milliards.



De même, le géant de l'assurance et des services de santé UnitedHealth remonte son objectif de BPA ajusté pour l'année en cours, l'anticipant désormais proche de 12,80 dollars, et non plus entre 12,50 à 12,75 dollars.



Sur le front des statistiques, les opérateurs ont pris connaissance, peu avant l'ouverture, de la production industrielle des Etats-Unis pour le mois de septembre. Après une hausse de 0,4% en août (chiffre non-révisé), la production a augmenté de 0,3% en septembre selon la Réserve fédérale. C'est un peu plus que les attentes du marché, qui visaient +0,2%.



'Alors que l'activité industrielle, de manière agrégée, a ralenti depuis plusieurs mois dans le monde, notamment en Asie, les résultats des enquêtes dans le secteur manufacturier américain (ISM ou IHS Markit) font exception', souligne-ton chez Aurel BGC.



