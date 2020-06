Wall Street : dans le vert avant de nouveaux indicateurs

29/06/2020 | 16:53

Les principaux indices actions de Wall Street débutent la séance dans le vert (+1% pour ceux sur le S&P500, 1,6% pour ceux sur le Nasdaq mais seulement 0,3% sur le Nasdaq), dans l'attente de nombreux rendez-vous macroéconomiques cette semaine.



Sont attendus notamment les indices PMI et ISM manufacturiers, mercredi, puis la balance commerciale, les commandes à l'industrie, et surtout le rapport sur l'emploi du Département du Travail, le lendemain.



'La situation du marché du travail est essentielle pour la Fed mais aussi pour les responsables politiques américains, notamment pour les négociations en cours sur la mise en place d'un plan de relance de l'activité économique', note Aurel BGC.



'Les aspects de politique monétaire seront aussi importants cette semaine, avec la publication mercredi soir, des minutes de la réunion du FOMC des 9 et 10 juin, et de nombreuses interventions de membres du Fed', poursuit-il.



Dans l'actualité des valeurs, Coty annonce une transaction stratégique avec Kim Kardashian West, transaction par laquelle le groupe de cosmétiques va acquérir une participation de 20% dans l'activité beauté de Kardashian West pour 200 millions de dollars.



Jefferies confirme sa recommandation 'neutre' sur General Mills, mais revoit à la hausse son objectif de cours de 61 à 62 dollars, jugeant que 'le management semble bien fonctionner et l'entreprise semble être sur une base solide'.



