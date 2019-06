Wall Street : dans le vert avant la réunion du FOMC

17/06/2019 | 17:08

Les grands indices américains débutent la séance dans le vert avant une semaine qui devrait être dominée par la réunion du conseil de politique monétaire de la Fed (FOMC). Le Dow Jones gagne 0,2% et le Nasdaq progresse de 0,8%.



'Nous devrions voir les actions conserver leur biais positif alors que les investisseurs attendront que la réunion du FOMC apporte le prochain catalyseur', estime Konstantinos Anthis, chez ADS Securities.



'Si la Réserve Fédérale indique que les réductions de taux devraient être attendues bientôt, alors les actions poursuivront leur dynamique vers leurs récents sommets', poursuit le responsable de la recherche.



Les prochains jours verront aussi la publication de nombreuses statistiques américaines, telles que l'indice de la Fed de Philadelphie, les indicateurs avancés du Conference Board et les chiffres de la construction résidentielle.



Pour l'heure, l'indice 'Empire State' affiche une chute record ce mois-ci pour s'établir à -8,6, là où que le consensus n'anticipait qu'une baisse à +12, traduisant un retour de l'activité manufacturière dans la région de New York en zone de contraction.



Dans l'actualité des valeurs, Pfizer fait part d'un accord pour l'acquisition d'Array BioPharma, pour un prix de 48 dollars par action, représentant une valeur d'entreprise totale d'environ 11,4 milliards.



Starbucks fait l'objet d'un relèvement de cible chez Jefferies à 96 dollars, avec un conseil 'achat' maintenu, l'analyste étant rassuré par des données sur l'attitude des consommateurs chinois vis-à-vis des marques américaines, dont celle de la chaine de cafés.



GE Capital Aviation Services (GECAS) a signé un accord avec Boeing au Salon du Bourget à Paris pour l'achat de 10 737-800 Converted Freighter et une option pour 15 avions supplémentaires.



GECAS, la division de financement et de location d'avions commerciaux de General Electric enregistre désormais une commande totale de 65 avions et options pour le 737-800BCF.



