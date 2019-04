Wall Street : davantage de questionnement près des sommets

15/04/2019 | 15:15

La Bourse de New York devrait ouvrir sans grand changement lundi matin, les investisseurs semblant vouloir attendre les prochains résultats avant de prendre de nouvelles positions, alors que les marchés évoluent tout près de leurs sommets historiques.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains cèdent un peu moins de 0,1%, annonçant un début de séance en très léger repli.



Les marchés américains sortent de 16 semaines consécutives de hausse qui leur ont permis d'aligner toute une série de nouveaux zéniths annuels vendredi.



L'indice S&P 500 est ainsi revenu à 0,8% de son record absolu.



Pour les stratèges de la banque privée suisse Pictet, une correction se profile toutefois alors que le ralentissement économique tend à se confirmer et alors que les perspectives de croissance des bénéfices se dégradent.



'Le niveau élevé des actions laisse peu de place aux mauvaises surprises', prévient Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



Les marchés attendent avec une impatience certaine les nombreux résultats prévus cette semaine, dont ceux du géant de la vidéo à la demande Netflix ou du poids lourd de la santé Johnson & Johnson.



Ce matin, Goldman Sachs a fait état d'un bénéfice trimestriel en baisse, notamment du fait d'un moindre volume de trading sur les marchés d'actions.



Citigroup a lui annoncé un profit de premier trimestre en petite hausse, essentiellement dû à ses efforts en matière de réductions de coûts et à une moindre charge d'impôt.



Publié ce matin, l'indice Empire State de la Fed de New York s'est inscrit en hausse au titre du mois d'avril pour s'établir à 10,1, après 3,7 en mars, alors que le consensus anticipait une progression un peu plus contenue à 8.



