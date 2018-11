Wall Street : de bonnes affaires pour le 'Black Friday'?

23/11/2018 | 15:12

Wall Street - qui était restée fermée hier à l'occasion de la fête de Thanksgiving - devrait débuter en baisse vendredi dans un marché en quête de rédemption, mais toujours fragile.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat futur sur le S&P 500 cède 0,7% et le Nasdaq 100 perd 1%, laisse augurer d'un nouveau repli à l'ouverture.



Les volumes d'échanges s'annoncent limités au lendemain de Thanksgiving, les marchés devant exceptionnellement fermer à 13h00 (heure de New York), soit trois heures avant leur clôture habituelle.



Le secteur de la distribution sera particulièrement surveillé aux premières heures du 'Black Friday', lendemain de Thanksgiving qui marque le début de la saison des achats de fin d'année.



D'après la Fédération nationale du commerce de détail (National Retail Federation, NRF), pas moins de 164 millions d'Américains prévoient de faire des emplettes pendant la période de cinq jours s'étalant de 'Thanksgiving' au 'Cyber Monday' lundi.



L'essentiel d'entre eux (71%) prévoit néanmoins de faire leurs courses aujourd'hui.



Au fur et à mesure de cette séance écourtée, une volonté de chasse aux bonnes affaires pourrait non seulement s'emparer des supermarchés, mais aussi des marchés boursiers.



'Black Friday et Cyber Monday deviennent le nouveau Noël', rappellent ce matin les équipes de M&G.



'Les consommateurs et shopping-addicts ne seront pas les seuls à faire leurs achats ce weekend et lundi prochain : les investisseurs 'value' vont également en profiter pour dénicher de bonnes affaires, surtout depuis la récente correction des marchés', prévient la société de gestion d'actifs.



Dans le contexte actuel de volatilité accrue, les investisseurs tournées vers les sociétés décotées pourraient effectivement chercher à profiter de quelques belles démarques, notamment dans le secteur de la technologie: depuis son pic de la fin août, le Nasdaq a en effet perdu plus de 14% de sa valeur.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.