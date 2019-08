Wall Street : de faibles écarts en fin de matinée

22/08/2019 | 17:13

Wall Street a débuté en ordre dispersé jeudi dans un marché étroit en attendant l'intervention du président de la Réserve fédérale demain à Jackson Hole.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,1% à 26.241,2 points, tandis que le Nasdaq Composite se replie de 0,3% à 7992,1 points.



Après la déception causée hier par les 'minutes' de la Fed, les investisseurs espèrent que Jerome Powell réaffirmera le ton bienveillant qu'il avait utilisé avant la baisse des taux de la fin du mois de juillet.



La politique accommodante de la Fed est l'un des principaux moteurs de la hausse des marchés depuis le début de l'année, qui a permis à l'indice Dow Jones de progresser de plus de 12%.



Le discours du patron de la Fed intervient alors que les investisseurs s'interrogent sur la vitalité de la croissance aux Etats-Unis, voire la possibilité d'une rechute en récession.



Problème, selon IHS Markit, la croissance du secteur privé américain a de nouveau ralenti au mois d'août, selon les résultats préliminaires de l'enquête mensuelle réalisée par l'institut auprès des directeurs d'achat.



Pire, l'indice PMI manufacturier 'flash' est même retombé sous la barre des 50 points, indiquant une contraction de l'activité dans l'industrie manufacturière.



Les autres statistiques du jour n'ont, en outre, guère enthousiasmé les opérateurs.



L'indicateur avancé du Conference Board s'est inscrit en hausse de 0,5% le mois dernier et les allocations au chômage sont ressorties en baisse de 209.000 la semaine dernière, contre 221.000 la semaine précédente.



