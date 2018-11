Wall Street : de la nervosité avant de démarrer la semaine

05/11/2018 | 15:17

Wall Street devrait ouvrir sur une note relativement prudente lundi matin, les investisseurs se montrant réticents à prendre des positions avant la tenue des élections de mi-mandat.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat futur sur l'indice S&P 500 grignote 0,1%, mais le Nasdaq 100 Future perd lui près de 0,2%, annonçant un début de séance hésitant.



Les électeurs américains doivent renouveler demain 435 sièges à la Chambre des représentants, ainsi que 35 mandats de sénateurs sur 100, tout en se prononçant sur 39 postes de gouverneur.



'Les américains se servent souvent des élections de mi-mandat pour infliger une leçon au parti du président', rappellent les équipes de Commerzbank.



'Les Démocrates espèrent pouvoir rendre la vie beaucoup plus difficile à Donald Trump', ajoute la banque allemande. 'Mais le bouleversement tant attendu ne devrait pas se produire', juge Commerzbank.



A en croire les dernières enquêtes d'opinion, les Démocrates pourraient s'emparer de la Chambre des représentants, mais les Républicains devraient rester maîtres du Sénat.



Autre grand rendez-vous de la semaine, la Fed devrait maintenir jeudi sa politique monétaire inchangée et laisser ses 'Fed funds', intacts dans une fourchette de 2% à 2,25%.



La communication de la banque centrale devrait très peu changer, mais la perspective de prochains relèvements de taux de la part de l'institution pourrait générer un peu de volatilité sur les marchés.



Les investisseurs étudieront donc avec attention le communiqué de la Fed, ainsi que les indicateurs économiques qui seront publiés dans la semaine.



L'indice ISM des services - qui paraîtra dans le courant de la matinée - est d'ailleurs attendu en baisse en octobre, autour de 58,6, ce qui devrait renforcer la nervosité des opérateurs quant à la santé de l'économie.



