Wall Street : de légers gains en vue à l'ouverture

01/10/2019 | 14:41

La Bourse de New York pourrait ouvrir sur des gains modestes de l'ordre de 0,2 ou 0,3%, après avoir fini le troisième trimestre sur une note positive (environ +0,4% sur le Dow Jones et +0,7% sur le Nasdaq lundi).



'Les investisseurs ont continué d'évaluer les développements commerciaux sino-américains, après des rumeurs ayant circulé vendredi, selon lesquelles les Etats-Unis envisageaient un retrait d'entreprises chinoises de la cote américaine', rappelle Wells Fargo.



'Les rumeurs ont depuis été démenties, et les participants au marché attendent maintenant des négociations en personnes entre les deux parties le 10 octobre prochain', poursuit la banque de San Francisco.



Peu après l'ouverture ce mardi, seront publiés les indices PMI et ISM manufacturiers pour septembre, le second étant attendu en hausse vers 50,3 par le consensus, après s'être établi à 49,1 le mois précédent.



Du côté des valeurs, Ford annonce un accord avec Mahindra pour créer une coentreprise qui développera et commercialisera des véhicules de marque Ford en Inde, et des marques Ford et Mahindra & Mahindra sur d'autres marchés émergents à forte croissance.



Jefferies reste à 'achat' sur Constellation Brands et rehausse son objectif de cours de 270 à 281 dollars sur, voyant 'un risque-rendement favorable à l'approche des résultats de deuxième trimestre, le 3 octobre'.



