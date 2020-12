Wall Street : de légers gains engrangés mercredi

Wall Street a terminé en légère hausse l'avant-dernière séance de l'année, à la faveur de nouvelles encourageantes concernant les vaccins contre le coronavirus. Le Dow Jones a pris plus de 0,2% à près de 30.410 points, et le Nasdaq plus de 0,1% à 12.870 points.



'Le sentiment de marché est porté par le feu vert des autorités britanniques au vaccin d'AstraZeneca (contre la Covid-19), une première dans le monde pour ce produit', expliquait en cours de séance Wells Fargo.



'En attendant, le nombre d'hospitalisations dues au virus a établi un nouveau record hier aux Etats-Unis et celui des nouveaux cas quotidiens reste élevé, bien au-delà des 200.000', faisait valoir la banque californienne.



Sur le front des statistiques, les promesses de vente de logement ont baissé de 2,6% en novembre aux Etats-Unis, un troisième mois de repli d'affilée, recul que les professionnels attribuaient au manque de biens disponibles et à la récente flambée des prix de l'immobilier.



Toujours au chapitre économique, le déficit de la balance des biens des Etats-Unis s'est établi à 84,8 milliards de dollars au titre du mois de novembre, à comparer à 80,4 milliards pour le mois précédent, d'après l'estimation avancée du Département du Commerce.



Ce dernier a également fait état d'un repli de 0,1% des stocks des grossistes américains au mois de novembre en rythme séquentiel, après une augmentation de 1,2% en octobre par rapport au mois précédent.



Côté valeurs, Tesla a bondi de plus de 4% alors que les analystes de Credit Suisse et de Wedbush voyaient le constructeur de véhicules électriques atteindre la barre des 500.000 livraisons cette année.



Moderna a reculé de près de 3%, malgré la confirmation par la société de biotechnologies de l'existence de discussions avec le gouvernement sud-coréen en vue de la prochaine fourniture de plus de 40 millions de doses de son vaccin contre la Covid-19.



