Wall Street : de nouveaux indicateurs changent la donne

01/08/2019 | 16:57

Après une ouverture relativement terne, la Bourse de New York a accéléré la cadence jeudi suite à la publication de deux indicateurs confortant les anticipations de baisses des taux de la Réserve fédérale.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones s'adjuge 0,6% à 27.037,4 points, tandis que le Nasdaq Composite grimpe de près de 1,2% à 8271,8 points.



Les investisseurs estiment que les chiffres publiés dans la matinée pourraient pousser la Fed à y réfléchir à deux fois avant d'écarter de nouvelles baisses de taux, comme elle a semblé le faire hier soir.



L'indice PMI d'IHS Markit pour le secteur manufacturier des Etats-Unis est en effet ressorti à 50,4 pour le mois de juillet, à comparer à 50,6 pour juin, traduisant la plus faible croissance du secteur depuis septembre 2009.



Pour mémoire, la barre des 50 points délimite la frontière entre expansion et contraction de l'activité.



Autre déception, l'ISM manufacturier s'est dégradé de 51,7 vers 51,2, déjouant un consensus plus optimiste établi à 52.



Du côté des valeurs, Verizon s'adjuge 1,1% après avoir dépassé les estimations des analystes sur le trimestre écoulé en réussissant à attirer plus d'abonnés que prévu.



GM progresse de 3,1% après avoir battu les prévisions du consensus sur le deuxième trimestre, à la faveur de ses solides ventes de véhicules en Amérique du Nord.



Qualcomm décroche de son côté de 7.2% après avoir fait moins bien que prévu et dévoilé des perspectives jugées décevantes.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.