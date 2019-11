Wall Street : de nouveaux plus hauts après l'emploi

01/11/2019 | 16:33

Les indices S&P 500 et Nasdaq Composite pulvérisent de nouveaux records vendredi à Wall Street, où une tendance positive s'est instaurée suite à la vigueur inattendue du marché du travail le mois dernier aux Etats-Unis.



En fin de matinée, l'indice Dow Jones gagne ainsi 0,5% à 27.297,5 points, tandis que le S&P 500, bien plus large, progresse de 0,8% à 3061,4 points, après avoir établi un nouveau plus haut absolu à 3063,9 points.



Le Nasdaq Composite - qui a lui aussi atteint un nouveau zénith en début de matinée - prend de son côté 0,9% à 8367 points.



L'annonce ce matin de créations d'emplois supérieures aux prévisions au mois d'octobre aux Etats-Unis (128.000 contre 80.000 attendues) a relancé l'appétit pour le risque des investisseurs.



Si ces bons chiffres pourraient inciter la Réserve fédérale à stopper ses baisses de taux dans l'immédiat, ils sont contrebalancés par des indicateurs plus mitigés dans l'industrie manufacturière.



L'indice ISM manufacturier a certes rebondi à 48,3 en octobre, contre 47,8 en septembre, mais son niveau toujours inférieur à 50 montre que l'activité manufacturière continue de se contracter aux Etats-Unis, un constat qui - lui - plaide pour de nouvelles baisses de taux.



L'indice PMI manufacturier compilé par IHS Markit ressort, lui, à 51,3 pour octobre, à comparer à 51,1 pour septembre, reflétant ainsi une amélioration modeste des conditions opérationnelles dans le secteur.



Du côté des valeurs, ExxonMobil s'adjuge 2,4% après avoir dévoilé un bénéfice net réduit quasiment de moitié au troisième trimestre, mais néanmoins supérieur aux attentes de Wall Street.



Autre poids lourd du secteur pétrolier à publier ses comptes aujourd'hui, Chevron ne signe qu'une très légère progression (+0,2%) suite à la publication d'un bénéfice net en baisse de 36% à 2,58 milliards de dollars pour le troisième trimestre, soit 1,36 dollar par action, un niveau inférieur d'une dizaine de cents à l'estimation moyenne des analystes.



