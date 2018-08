Wall Street : de nouveaux plus hauts avec le Mexique

28/08/2018 | 16:56

Les marchés d'actions américains établissent de nouveaux plus hauts historiques ce mardi, au lendemain de l'accord commercial avec le Mexique, l'attention des investisseurs se portant par ailleurs sur des statistiques de second plan.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones avance de 0,2% à 26.090,4 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse de 0,3% à 8039,5 points.



'Le moral des troupes a été remonté par l'accord trouvé hier avec le Mexique en vue de l'instauration de nouvelles relations commerciales', se félicite un opérateur.



La tendance est également soutenue par l'annonce d'une hausse surprise de l'indice de confiance des consommateurs américains du Conference Board en août, à 133,4, un niveau bien supérieur au consensus qui était de 126,7.



La confiance des consommateurs n'a jamais été aussi élevée depuis octobre 2000.



Du côté des valeurs, Tiffany avance de 0,6% après avoir fait mieux que prévu sur le trimestre écoulé.



Best Buy lâche 7% dans le sillage de résultats trimestriels sans éclat accompagnés de prévisions décevantes.



