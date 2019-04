Wall Street : de nouveaux plus hauts pour finir la semaine

05/04/2019 | 16:43

Les marchés d'actions américains établissent de nouveaux plus hauts annuels vendredi suite à une accélération des créations d'emplois aux Etats-Unis le mois dernier, un phénomène de nature à apaiser les craintes d'une possible récession.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones s'adjuge plus de 0,1% à 26.424,5 points, un nouveau zénith pour l'année 2019, tandis que le Nasdaq Composite grimpe de 0,5% à 7931,3 points.



D'après le Département du Travail, l'économie américaine a généré 196.000 emplois non agricoles en mars, là où les économistes n'en espéraient en moyenne que 175.000, et le taux de chômage est resté, comme prévu, stable à 3,8%.



'Comme on s'y attendait, la faiblesse de février n'aura été qu'une exception', estiment les équipes de Commerzbank, pour lesquelles 'le marché du travail demeure une source de force pour l'économie'.



Les investisseurs restent également optimistes sur l'issue des discussions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, dont le dénouement pourrait intervenir rapidement.



'Le président Trump a annoncé que les négociations progressaient et qu'un accord pourrait être conclu au cours des quatre semaines à venir', se félicitent les gérants de Wells Fargo Advisors.



Du côté des valeurs, Intel cède 1,5% dans le sillage d'une dégradation de recommandation des analystes de Wells Fargo, qui s'inquiètent de l'affaiblissement de la demande et de la concurrence grandissante d'AMD.



