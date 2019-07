Wall Street : de nouveaux records absolus, le 6ème en juillet

24/07/2019 | 23:56

Wall Street ne connaît plus qu'un sens depuis fin mai, celui de la hausse... mais qui s'avère aussi lente qu'inexorable depuis près de 8 semaines.

Et les records tombent, semaine après semaine, sans emballement spectaculaires mais avec une régularité qui force le respect (6 records pour le 'S&P' en 18 séances, soit un tous les 3 jours).



Le Nasdaq et le S&P500 s'offrent le doublé record absolu/record de clôture, à respectivement 8.321,5 et 3.019,6Pts.

Le Dow Jones rate le coche (-0,3% à 27.270) à cause de Caterpillar qui déçoit et chute de -4,5% (et jusqu'à -6%) : le BPA ressort à seulement 2,83$ par action contre 2,97$ au T2 2018 alors que le consensus tablait sur 3,12 dollars.

Le chiffre d'affaires trimestriel a progressé comme prévu de 3% à 14,4Mds$.



A part le 'Dow', quel contraste entre New York et les places européennes: elles sont encalminées depuis 3 semaines à proximité de leurs records annuels et historiques et cela ne risquait pas de s'arranger avec les PMI décevants publiés dans la matinée, notamment en Allemagne.



Les Etats Unis semblent relativement épargnés par les signaux précurseurs d'un fort ralentissement pouvant préfigurer une fin de cycle : l'indice PMI composite d'IHS Markit ne lâche rien, et il s'est même légèrement raffermi à 51,6 contre 51,5 en juin.

Dans ces conditions, les gérants n'ont guère de raisons de procéder à une refonte de leur stratégie et une 'rotation sectorielle' en faveur des actions européennes semble moins que jamais d'actualité.



La croissance reste robuste aux USA, c'est probablement la magie de Trump qui opère (ou plutôt le creusement des déficits dont il est à l'origine et qui soutient l'activité coûte que coûte, sur fond de soutien monétaire 'préventif' de la FED (qui devrait se traduire par -25Pts de base mercredi prochain).



On peut s'attendre au cours des prochaines à un tweet triomphal pour célébrer un Nasdaq à 8.321 qui pulvérise le précédent zénith des 8.265 du 15 juillet.

Chaque fois que le Nasdaq retrouve une dynamique haussière, on retrouve en tête du classement les semi-conducteurs: nouvelle démonstration éclatante ce mercredi soir avec Texas +7,4%, Microchip +4,5%, Analog Devices +3,8%, Western Digital +2,5%, Intel +2,3%, Micron +2,2%, AMD +1,9%.



Parmi les résultats les plus attendus après clôture, il y avait Facebook qui bat tous les consensus: 1,99$ de profit par titre contre ,88$ anticipé, un chiffre d'affaires de 16,89Mds$ contre 16,5 attendu, 1,6Mds d'utilisateurs quotidiens au lieu de 1,5... les 5Mds$ d'amende pour défaut de protection des données sont déjà oubliées (le titre prenait +3% en 'after hour').

Inversement, Tesla déççoit à tous les niveaux: perte de 1,12$/titre contre -0,40$ anticipé, chiffre d'affaire de 6,35Mds$ (6,41Mds$ anticipé).

Seul élément positif, Tesla vise toujours 360.000 à 400.000 vendues en 2019, après 95.350 véhicules livrés au T2.

Mais il y de quoi se montrer inquiet du Capex qui s'élèverait de 1,5 à 2Mds$: Tesla pourrait avoir besoin de récupérer du cash.

Le titre chutait de -10% à 240$ 20 minutes après cette publication.











Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.