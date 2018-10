Wall Street : de nouveaux records après de bons indicateurs

03/10/2018 | 16:54

La Bourse de New York inscrit de nouveaux records mercredi à la faveur d'une hausse plus marquée que prévu des créations de postes dans le secteur privé et de la bonne santé affichée par le secteur des services.



En début de matinée, le Dow Jones grimpe de presque 0,6% à 26.921,6 points, après avoir établi un nouveau plus haut 'intraday' à 26.936,1 points, tandis que le Nasdaq s'adjuge 0,5% à 8039,5 points.



'Les investisseurs saluent les récentes déclarations optimistes faites par le président de la Fed, Jerome Powell, ainsi qu'un certain apaisement des tensions italiennes', explique un trader.



Sur le plan macroéconomique, le secteur privé a créé 230.000 emplois en septembre, à en croire l'enquête mensuelle du cabinet spécialisé ADP publiée mercredi, ce qui dépasse largement la prévision moyenne des analystes qui était de 187.000.



Autre bonne nouvelle, l'indice ISM non-manufacturier s'est établi à 61,6 pour le mois écoulé, contre 58,5 en août, alors que le consensus l'attendait en repli à 58,1.



Ce chiffre reflète une accélération de la croissance du secteur des services, qui reflète pas loin de 80% de l'activité économique aux Etats-Unis.



Sur le front des valeurs, JCPenney gagne près de 4% après avoir annoncé hier avoir la nomination de Jill Soltau, l'ancienne patronne de la chaîne américaine de magasins de loisirs créatifs Jo-Ann Stores, au poste de directrice générale.



Accenture prend 1,8% après avoir remporté un contrat de plus de 500 millions de dollars auprès du Département américain de l'Agriculture et signé un autre accord, dont le montant n'a pas été dévoilé, avec le géant de la bière AB InBev.



