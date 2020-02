Wall Street : de nouveaux records dès les premiers échanges

12/02/2020 | 16:52

Les marchés d'actions américains atteignent pour la plupart de nouveaux records mercredi, une performance qui s'explique par l'optimisme grandissant des marchés sur la question de l'évolution du coronavirus.



Une heure après l'ouverture, l'indice Dow Jones des 30 principales valeurs industrielles gagne ainsi 0,7% à 29.490.5 points, tandis que le S&P 500 progresse de 0,5% à 3372,9 points, ce qui correspond dans les deux cas à des niveaux records.



Le Nasdaq Composite affiche de son côté une hausse plus limitée de 0,4% à 9674,5 points, sans nouveau record à la clé.



'Les investisseurs veulent prolonger le redressement entamé la semaine dernière', constatent ce matin les équipes de Wells Fargo Advisors.



'Le sentiment de marché est porté par les espoirs d'une maîtrise du coronavirus d'ici au mois d'avril, ce qui aiderait à minimiser son impact sur l'économie, sachant que le nombre de nouveaux cas diagnostiqués a désormais tendance à ralentir', explique le gestionnaire d'actifs.



Wells Fargo souligne que la Bourse de Shanghai avait repris 0,9% dans la nuit sur des déclarations optimistes du président Xi Jinping, pour lequel la Chine peut certainement obtenir 'une victoire complète' dans la lutte contre le virus, auquel l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a donné mardi un nom officiel, celui de COVID-19 (pour 'épidémie de coronavirus apparue en 2019').



Tranquillisés par ce ralentissement apparent de la pandémie, les investisseurs privilégient essentiellement les valeurs cycliques et les actifs les plus risqués, grands perdants en Bourse de la vague épidémique.



Les opérateurs reviennent en particulier sur les valeurs liées à l'énergie (+1,6%) et à la consommation (+0,8%).



Après une longue série de séances de repli et une chute de 18% en six semaines, le baril de brut léger américain bondit de 3,6% à 51,6 dollars sur le NYMEX , repassant facilement le palier des 50 dollars.



Seul Lyft (-8%) semble tenu à l'écart de la hausse, le grand concurrent d'Uber ayant pourtant dépassé les prévisions sur son trimestre écoulé, même si ses objectifs sont jugés quelque peu 'conservateurs'.



