Wall Street : de nouveaux records malgré l'emploi

Wall Street établit de nouveaux records vendredi en dépit d'une statistique de l'emploi inférieure aux attentes, le marché voulant croire que cette déception incitera les responsables politiques américains à accroître leur soutien à l'économie.



Un peu plus d'une heure après l'ouverture, l'indice Dow Jones gagne 0,5% à 30.116 points après avoir inscrit un peu plus tôt nouveau plus haut historique à 30.138 points.



Le S&P 500, un indice plus large suivi par de nombreux gérants, prend lui 0,6% à 3689,2 points, après avoir atteint un zénith absolu à 3689,5 points.



Le Nasdaq Composite avance de son côté de 0,4% à 12.432,4 points, sans records à la clé, même s'il ne manque que quelques points à l'indice pour culminer à de nouveaux sommets.



Sur l'ensemble de la semaine, le Dow progresse pour l'instant de 0,7%, tandis que le Nasdaq s'adjuge 1,7%.



Le Département du Commerce a annoncé ce matin n'avoir recensé que 245.000 créations d'emplois le mois dernier aux Etats-Unis, soit bien moins que les 500.000 attendues en moyenne par les économistes.



'La nouvelle vague d'infections au coronavirus a entraîné un ralentissement du redressement du marché du travail américain', relèvent les économistes de Commerzbank.



Décidés à voir le verre à moitié plein, les investisseurs préfèrent ignorer ce mauvais chiffre pour se concentrer sur l'annonce d'un repli à 6,7% du taux de chômage au mois de novembre, contre 6,9% en octobre.



Commerzbank estime par ailleurs que cette déception accroît la pression sur les épaules des responsables politiques américains pour intensifier le soutien budgétaire et monétaire.



A Washington, la mise en place d'une nouvelle enveloppe destinée à soutenir l'activité fait toujours l'objet d'intenses tractations au Congrès, même si les débats semblent aller dans le bon sens.



'Après des mois d'impasse, le chef de la majorité au Sénat, McConnell, a déclaré jeudi voir 'des signes encourageants' pour parvenir à un accord avant la fin de l'année, ajoutant qu'un compromis était 'à portée de main'', renchérissent les équipes de Wells Fargo.



Petite consolation, les commandes à l'industrie américaine ont progressé de 1% en octobre, d'après le Département du Commerce, une progression qui s'avère un peu plus forte que prévu.



La faiblesse du dollar, qui reste scotché à ses planchers annuels autour de 1,2160 face à l'euro et confirme son basculement dans un scénario baissier moyen terme, soutient les marchés en bénéficiant aux valeurs les plus tournées vers l'export.



Les valeurs liées à l'énergie emmènent également la progression des marchés à la faveur d'une hausse des cours du brut, le WTI américain reprenant actuellement 1,1% à plus de 46,1 dollar le barril.



