Wall Street : de nouveaux records pleuvent

12/11/2019 | 16:51

La Bourse de New York s'est orientée à la hausse mardi matin, avec de nouveaux records pour le S&P 500 et le Nasdaq, dans l'espoir de prochaines bonnes nouvelles sur le front du commerce.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones grimpe de 0,2% à 27.751,7 points, tandis que le Nasdaq Composite prend 0,5% à 8503,9 points.



'Tout le monde attend le discours que doit prononcer plus tard dans la journée Donald Trump sur les questions économiques et douanières', explique un trader.



Donald Trump doit prendre la parole à la mi-journée depuis le Club économique de New York (Economic Club of New York).



'Les investisseurs espèrent des commentaires encourageants concernant les négociations commerciales avec la Chine', ajoute-t-il.



Wall Street aligne les records depuis un mois, dans l'espoir de l'annonce d'un accord imminent sur le commerce entre Washington et Pékin.



Du côté des valeurs, DR Horton progresse de 2,6%, le groupe de construction ayant vu son bénéfice net augmenter de 8% pendant le quatrième trimestre de son exercice 2018/19, à 505,3 millions de dollars.



Rockwell Automation s'envole lui de près de 10% après avoir dévoilé au titre du dernier trimestre de son exercice 2018-2019 un BPA ajusté en baisse de 4% à 2,01 dollars, dépassant de neuf cents l'estimation moyenne des analystes,



Aucun indicateur important ne figure à l'ordre du jour aujourd'hui.



