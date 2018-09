Wall Street : de nouveaux records pour finir la semaine

21/09/2018 | 16:49

Infatigables, les marchés d'actions américains poursuivent leur mouvement de hausse vendredi et inscrivent quasiment tous de nouveaux records.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones grimpe de 0,2% à 26.711,5 points et établit un nouveau plus haut au-delà des 26.700 points.



Le 'Dow' engrange quelque 2% de gain sur la semaine, soit 9% de hausse en trois mois, à comparer aux 0,25% hebdomadaires et 4% trimestriels du Nasdaq: un rééquilibrage semble en train de s'opérer.



Cet arbitrage a peut-être à voir avec la mise en oeuvre, aujourd'hui, de la recomposition sectorielle du S&P 500, qui verra des groupes comme Alphabet et Facebook quitter le secteur de la technologie.



'Les volumes d'échanges pourraient être considérablement plus importants que la normale sachant que les fonds d'investissements et les gestionnaires de fonds indiciels cotés (ETF) vont rééquilibrer leurs produits afin de tenir compte de cette reclassification', prévient Wells Fargo.



En hausse de presque 0,2%, l'indice S&P 500 dépasse les 2935 points et inscrit lui aussi de nouveaux zéniths.



'De plus, la séance va être marquée par la concordance des 'quatre sorcières', une échéance trimestrielle qui marque l'expiration de plusieurs types d'options et futurs', rappelle la banque californienne.



Seul indicateur économique du jour, l'indice PMI composite d'IHS Markit - une moyenne pondérée de l'activité dans les secteurs manufacturier et des services - est ressortie en baisse à 53,4 en septembre - contre 54,7 en août - notamment en raison des tempêtes qui ont balayé la côte est.



Du côté des valeurs, McDonald's progresse de 2,2% après avoir fait part jeudi soir d'une hausse de 15% de son dividende trimestriel, désormais fixé à 1,16 dollar par action.



AMD s'adjuge également 2,2% alors que Jefferies réitère sa recommandation 'achat' sur le titre tout en rehaussant son objectif de cours de 30 à 36 dollars, estimant que le groupe pourrait tirer parti de contraintes d'offre chez le géant des microprocesseurs Intel.



