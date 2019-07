Wall Street : de nouveaux records tombent grâce à Powell

10/07/2019 | 16:49

Wall Street établit de nouveaux records mercredi, favorisée par les assurances données par Jerome Powell, le président de la Fed, concernant la poursuite d'une politique monétaire accommodante aux Etats-Unis.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones affiche des gains de 0,5% à 26.926,5 points, après avoir touché un nouveau plus haut absolu à 26.983,4 points.



L'indice S&P 500 (+0,5%) a quant à lui battu un record au-delà des 3000 points, à 3002,9 points, tandis que le Nasdaq (+1%) pulvérise également son record à 8225 points, contre un précédent sommet à 8176 points.



Les marchés avaient correctement anticipé le discours 'dovish' (bienveillant) tenu ce matin par Jerome Powell devant la commission financière de la Chambre des Représentants



Lors de son audition, le patron de la Réserve Fédérale a évoqué des risques de ralentissement, synonymes de coup de pouce monétaire de la part de l'institution.



Si le président de l'autorité centrale note que l'économie américaine a 'raisonnablement bien performé' au premier semestre et que les prévisions demeurent 'solides' pour le second semestre, la phrase clé est que 'la Fed agira de manière appropriée pour soutenir la croissance'.



'Il a donné un signal clair en vue d'un abaissement imminent des taux', estiment les économistes de Commerzbank dans une note de réaction.



La Réserve fédérale dévoilera dans l'après-midi les 'minutes' de sa dernière réunion stratégique, mais le ton du compte-rendu devrait être, là encore, relativement accommodant.



Du côté des valeurs, Levi Strauss décroche de 7% après avoir fait état de résultats trimestriels meilleurs que prévu, mais dévoilé des perspectives jugées relativement décevantes.



Sur le Nasdaq, Lyft avance de 0,3% sous l'impulsion de commentaires encourageants des analystes de Jefferies.



