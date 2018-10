Wall Street : début de mois sur les chapeaux de roue

01/10/2018 | 17:00

La Bourse de New York débute le mois d'octobre sur les chapeaux de roue, soutenue par la conclusion d'un accord commercial avec le Canada et le Mexique après plusieurs mois de tensions commerciales.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones grimpe de près de 1% à 26.712,1 points, tandis que le Nasdaq prend 0,6% à 8091,4 points.



'Le moral des investisseurs a vraiment été dopé par la signature de l'accord américano-canadien destiné à remplacer l'Alena', explique un opérateur.



'L'accord tripartite inclura également le Mexique et sera baptisé 'USMCA' pour USA-Mexique-Canada', ajoute le professionnel.



Ces bonnes nouvelles permettent aux marchés américains de se relancer après un troisième trimestre faste, qui avait vu le S&P 500 s'envoler de 7,2%, soit sa meilleure performance trimestrielle depuis fin 2013.



Certains stratèges commencent toutefois à se demander si les performances stratosphériques de Wall Street sont appelées à perdurer, alors que la Fed relève ses taux et que des élections stratégiques de mi-mandat doivent se tenir prochainement.



Du côté des valeurs, GE progresse de plus de 11% après avoir brutalement débarqué son PDG suite à un énième avertissement sur résultats et l'inscription d'une nouvelle charge de dépréciation.



Tesla grimpe pour sa part de 17% suite à la décision d'Elon Musk de quitter la présidence du conseil d'administration du groupe dans le cadre d'un accord trouvé avec la SEC. Le fondateur du groupe automobile conservera malgré tout ses fonctions de directeur général de l'entreprise.



