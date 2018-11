Wall Street : début de séance favorable, le pétrole remonte

14/11/2018 | 16:53

La Bourse de New York a pris le chemin de la hausse mercredi matin, les actions profitant d'un rebond des cours du pétrole après 12 journées consécutives de baisse.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones avance de 0,3% à 25.360,8 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse de 0,2% à 7215,6 points.



New York avait terminé en léger repli hier, suite à un véritable effondrement du baril de pétrole sous les 55 dollars, qui avait signé sa pire séance depuis 2015.



Depuis une dizaine de jours, les investisseurs semblent s'inquiéter d'un excès d'offre sur le marché alors que le ralentissement économique mondial pèse de plus en plus sur sur la demande des pays émergents.



Ce matin, le contrat sur le baril de brut léger texan WTI se redresse de plus de 2% à 57 dollars en attendant la parution des stocks hebdomadaires de l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA).



Les pétrolières Chevron et ExxonMobil, en recul mardi, avancent de respectivement 1,3% et 0,3%.



Dans la matinée, le Département américain du Travail a fait état d'une hausse de 0,3% de l'indice des prix à la consommation en rythme séquentiel le mois dernier, une variation conforme à ce qu'anticipaient en moyenne les économistes.



En rythme annuel, c'est-à-dire par rapport à octobre 2017, l'indice des prix a augmenté de 2,5% en données brutes et de 2,1% hors éléments volatils le mois dernier, une progression supérieure à l'objectif de la Fed.



Du côté des valeurs, Macy's s'adjuge 1,2% après avoir dépassé les attentes sur le trimestre écoulé et fait preuve d'un certain optimisme pour la saison des fêtes de fin d'année.



Cisco abandonne 0,1% avant la publication, dans la soirée, de ses comptes trimestriels.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.