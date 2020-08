Wall Street : début de séance hésitant, le Nasdaq intouchable

26/08/2020 | 16:55

Wall Street a ouvert sur une note hésitante mercredi matin, les investisseurs reprenant leur souffle après les records historiques atteints ces derniers jours.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones recule de 0,1% à 28.208,3 points, tandis que le Nasdaq Composite s'adjuge 0,7% à 11.543,1 points après avoir établi un peu plus tôt un nouveau record absolu à 11.553,6 points.



L'indice technologique bénéficie en particulier de la santé étincelante de Tesla, qui progresse encore de 4% à la faveur de commentaires encourageants de Jefferies.



Les marchés américains viennent de signer leur plus longue série gagnante de l'année en alignant quatre semaines consécutives de hausse, ce qui a également conduit le S&P 500, l'indice de référence des gérants américains, à établir de nouveaux plus hauts historiques hier.



Après ce 'rally' estival, les investisseurs semblent toutefois attendre de nouveaux catalyseurs pour se remettre aux achats.



L'annonce, en début de journée, d'un bond de 11,2% des commandes de biens durables aux Etats-Unis en juillet n'a pas suffi à faire repartir la tendance à la hausse.



Il s'agit, en effet, d'une embellie en trompe-l'oeil car en excluant le secteur des transports et du secteur aéronautique, les commandes n'ont progressé que de 2,4% en juillet.



Les intervenants de marché semblent désormais s'en remettre à Jerome Powell, qui pourrait restaurer l'optimisme des marchés boursiers demain à l'occasion de l'ouverture du symposium de Jackson Hole.



Le président de la Fed a en effet promis de faire des 'révélations importantes' à l'occasion de la conférence, et notamment de présenter une nouvelle doctrine, plus souple, en ce qui concerne l'inflation.



