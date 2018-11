Wall Street : début de séance prudent, comme prévu

05/11/2018 | 16:38

Comme prévu, Wall Street a ouvert la séance sur une note de prudence lundi matin, les investisseurs rechignant à prendre position à la veille de la tenue des élections de mi-mandat.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones parvient à grignoter 0,1% à 25.285,7 points, mais le Nasdaq Composite cède environ 1,2% à 7267,4 points.



'On opte pour une certaine prudence après le parcours de la semaine passée, qui avait vu l'indice S&P 500 rebondir de 2,4%, soit sa meilleure performance en près de six mois', souligne un trader.



'On avait déjà noté une forme de faiblesse vendredi sur fond de baisse du secteur technologique, d'inquiétudes sur les questions commerciales et de repli des Treasuries, et ce en dépit d'un rapport sur l'emploi plutôt solide', rappelle-t-il.



Bonne surprise, l'indice ISM non-manufacturier s'est établi à 60,3 pour le mois d'octobre, contre 61,6 en septembre, reflétant une accélération de la croissance dans le secteur des services.



Le consensus l'attendait autour de 59,3.



Du côté des valeurs, Chevron grimpe de 4%, dopé par un relèvement de 'neutre' à 'surperformance' de la part des analystes de Credit Suisse.



GE parvient à grignoter 0,7% après l'annonce du rachat de quelque 225.000 actions par le nouveau PDG du conglomérat, Lawrence Culp.



Enfin, Lowe's cèdent eux 0,6% après l'annonce par la chaîne de magasins de bricolage de la fermeture de 20 magasins aux Etats-Unis et de 31 au Canada.



