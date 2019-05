Wall Street : début de séance sur une note prudente

22/05/2019 | 16:53

La Bourse de New York a débuté sur une note négative mercredi matin, dans un contexte d'attentisme avant le compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones se replie de 0,2% à 25.833,5 points, tandis que le Nasdaq Composite recule de 0,1% à 7778,1 points.



Les initiatives restent limitées en attendant la parution, prévue dans le courant de l'après-midi, du compte-rendu de la dernière réunion du comité de politique monétaire de la Fed.



Les investisseurs analyseront de près les 'minutes' de la réunion des 30 avril et 1er mai de l'autorité centrale pour connaître ses indications en matière de taux.



Parallèlement, les opérateurs s'inquiètent de la volonté de Washington d'étendre les sanctions prononcées à l'encontre de l'équipementier télécoms Huawei à d'autres entreprises chinoises dans les domaines des drones et les caméras de surveillance notamment, ce qui commence à franchement s'apparenter à un climat de guerre commerciale.



Côté valeurs, Qualcomm décroche de plus de 12% après une décision de justice défavorable en Californie, donnant raison à la FTC qui accusait le groupe de pratiques anticoncurrentielles.



Le distributeur 'discount' Target grimpe pour sa part de près de 7% après avoir dépassé les prévisions de Wall Street aussi bien en termes de chiffre d'affaires et de bénéfices sur le trimestre écoulé.



Enfin, la chaîne de magasins de bricolage Lowe's cède plus de 9% après avoir manqué le consensus au dernier trimestre et revu à la baisse ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice.



