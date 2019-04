Wall Street : debut de semaine positif, le pétrole au zénith

23/04/2019 | 02:04

Après un weekend de 3 jours, les marchés US ont rouvert à petite allure (de nombreuses places européennes restant fermées).



Tout comme jeudi dernier, un biais haussier a fin par s'imposer et la journée restera marquée par une nouvelle flambée du pétrole et de nouveaux records annuels, le baril de WTI flirtant avec les 66$ sur le NYMEX, un zénith depuis le 31 octobre 2018.

Le Dow Jones Industrial Average, s'est effrité de -0,18% à 26.511, malgré la fermeté de Chevron (+1,6%) et ExxonMobil (+2,2%), le S&P 500 a grappillé 0,10% pour finir à 2.908 tandis que l'indice Nasdaq s'est adjugé 0,22% pour clôturer à 8.015Pts, un nouveau zénith annuel, le Nasdaq-100 a pris +0,3%, inscrivant un nouveau record de clôture à 7.713,5Pts après avoir établi un plus haut absolu à 7.715Ptsd (soit +21,8% depuis le 1er janvier).



Seul le pétrole fait mieux avec une envolée de +33% du WTI, propulsant les leaders du secteur vers de nouveaux sommets avec Marathon +6,6%, Devon +4,8%, Valero +3,5%, Apache +3,4%. Nal Oilwell +2,8...



Mise entre parenthèses ce lundi, la déferlante des comptes trimestriels va reprendre mardi: environ un tiers des sociétés du S&P 500 vont dévoiler leurs performances d'ici vendredi et le consensus table sur un recul de 3,8% des bénéfices par action.



Il y eut donc peu de publications ce lundi mais celle de Kimberly-Clark fut saluée (+5,4%), avec un quasi quintuplement de son bénéfice net au premier trimestre.



