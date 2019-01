Wall Street : début de semaine sur une note négative

14/01/2019 | 16:49

Comme prévu, Wall Street a ouvert en baisse lundi matin, affectée par le recul du pétrole, une entame de saison des résultats plutôt décevante et une mauvaise statistique chinoise.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones cède 0,5% à 23.880 points, tandis que le Nasdaq Composite perd 0,8% à 6914,7 points.



'Les investisseurs doivent à nouveau encaisser une salve d'indicateurs inférieurs aux attentes en provenance de la deuxième économie mondiale', explique-t-on chez Wells Fargo Advisors.



Les exportations de la Chine ont effectivement reculé de 4,4% sur un an au mois de décembre, alors que les analystes anticipaient une hausse de l'ordre de 2,5%.



Plus généralement, les investisseurs semblent éprouver le besoin de reprendre leur souffle alors que les marchés d'actions américains avaient progressé de plus de 2% la semaine passée, sur fond d'optimisme sur les questions commerciales et la posture de la Réserve fédérale.



La saison des résultats - qui débute cette semaine - va être l'occasion de confronter leurs prévisions souvent pessimistes sur l'économie aux performances réelles des entreprises.



Première société américaine à se jeter à l'eau, Citigroup cède aujourd'hui 0,7% après avoir battu les attentes de Wall Street en termes de résultats sur son 4ème trimestre, mais fait moins bien que prévu au niveau des revenus.



D'autres géants bancaires de la trempe de JPMorgan, Bank of America, Goldman Sachs et Morgan Stanley lui emboîteront le pas dans les jours qui viennent.



Autre facteur de lourdeur, le baril de brut léger américain cède 0,1% à 51,5 dollars. Le Brent londonien, pour sa part, repasse sous les 60 dollars, cédant 1,2% vers 59,8 dollars.



