Wall Street : début de semaine terne en vue

08/09/2020 | 15:08

Les futures sur les principaux indices actions (-1,3% pour ceux sur le S&P500, -3,1% pour ceux sur le Nasdaq) présagent un début de semaine terne à Wall Street, après un week-end de trois jours pour les opérateurs américains en raison de Labor Day.



Aucune donnée majeure n'est prévue ce mardi aux Etats-Unis, mais les jours prochains verront paraitre notamment les indices des prix à la production (jeudi), puis des prix à la consommation (vendredi) au titre du mois d'août.



'La banque centrale se focalisera dans les prochains mois sur son objectif de croissance, laissant éventuellement évoluer au-dessus de la barre des 2% l'inflation', note Aurel BGC, rappelant le tournant qu'a constitué le discours de Jackson Hole de cette année.



'L'absence de tensions inflationnistes et des anticipations d'inflation bien ancrées, la fin de la courbe de Phillips, et le fait que l'économie américaine a connu une longue période sans inflation, permettent à la Fed de concentrer son action sur la croissance', explique-t-il.



Du côté des valeurs, GM annonce un partenariat stratégique avec Nikola, par lequel le constructeur automobile va prendre une participation de 11% au capital de cet équipementier de mobilité électrique, en échange de services en nature pour cette société.



Via ses différents comptes Twitter, Microsoft a officialisé, après de nombreuses fuites, le lancement prochain de la Xbox Series S, promettant 'des performances nouvelle génération dans la plus petite Xbox jamais conçue'.



