Wall Street : début du bon pied en vue grâce à Mario Draghi

18/06/2019 | 14:57

Les futures sur les grands indices américains augurent d'un démarrage du bon pied cette séance à Wall Street, des propos tenus par le président de la BCE Mario Draghi contribuant à soutenir le moral des investisseurs.



'Ce discours constitue l'indication la plus claire que la BCE va réduire ses taux d'intérêt et relancer son programme d'achat d'actifs dans les prochains mois si, comme nous l'attendons, des mesures ou attentes d'inflation restent très basses', note Capital Economics.



'Sur la base de ces informations, nous prévoyons un abaissement du taux de la facilité de dépôt de 10 points de base dès la prochaine réunion en juillet', estime de son côté Commerzbank, qui attendait précédemment une telle mesure pour le quatrième trimestre.



Sur le front des statistiques, les mises en chantier de logements ont baissé de 0,9% en mai aux Etats-Unis, à 1.269.000 en nombre annualisé, là où le consensus, plus pessimiste, n'en espérait que 1.239.000.



Les permis de construire, censés préfigurer les mises en chantier futures, sont quant à eux restés presque stables (+0,3%) à 1.294.000, s'établissant ainsi presque en ligne avec ce que les économistes anticipaient en moyenne.



Dans l'actualité des sociétés, Boeing annonce à l'occasion du salon du Bourget, que Korean Air et Air Lease Corporation ont fait état de leur intention de commander à l'avionneur trente nouveaux 787 Dreamliners.



Facebook présente officiellement Calibra, une nouvelle filiale pour fournir des services financiers permettant au plus grand nombre d'accéder et de participer à Libra, nouvelle monnaie mondiale reposant sur la blockchain.



American Express fait l'objet d'un relèvement d'objectif de cours de 105 à 130 dollars chez Jefferies, qui réaffirme son conseil 'conserver' sur le titre, après un point avec le directeur financier du groupe de solutions de paiement.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.