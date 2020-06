Wall Street : dégâts limités après l'Empire State

15/06/2020 | 17:15

Attendue en net repli, Wall Street parvient à limiter la casse ce lundi grâce à l'annonce d'un redressement plus net que prévu de l'activité industrielle dans l'Etat de New York.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones se replie d'environ 1,7% à 25.152,4 points, tandis que le Nasdaq Composite ne perd plus que 0,5% à 9541,4 points.



L'indice d'activité 'Empire State' compilé par la Fed de New York est ressorti très au-dessus des attentes au mois de juin en s'établissant à -0,2, contre -48,5 en mai, de quoi alimenter les spéculations sur une reprise en 'V' de l'activité.



Le risque de résurgence du Covid-19 justifie toutefois quelques ventes de précaution, au vu des chiffres de nouvelles infections qui remontent au Texas, en Floride, en Arizona et en Californie.



'Il est encore trop tôt pour parler de seconde vague', tempèrent toutefois les analystes de Commerzbank.



'Il faudrait pour cela que le nombre d'infections reparte significativement à la hausse dans des endroits où le virus avait précédemment reflué', explique la banque germanique.



'Au lieu de ça, le virus continue de se propager au niveau régional', précise Commerzbank.



L'établissement allemand reconnaît toutefois que le scénario d'un redémarrage de l'épidémie constitue le facteur de risque principal pour les mois qui viennent.



Ces interrogations ne favorisent pas un repli vers les actifs jugés les plus sûrs, puisque le dollar reste stable vers 1,126 contre l'euro tandis que l'or cède 1,5% vers 1.705 dollars l'once bien que les taux se détendent.



Côté valeurs, Nike cède 1,4% malgré un relèvement d'objectif de cours des analystes de Deutsche Bank.



Mondelez limite de son côté son repli à 0,3% à la faveur d'un relèvement de recommandation de Berenberg, désormais à l'achat sur le spécialiste du chocolat et des biscuits.



