Wall Street, déjà à des niveaux record, ouvre en hausse

New York (awp/afp) - Wall Street s'affichait en hausse à l'ouverture vendredi, poursuivant sa course aux records à la faveur de l'apparente solidité de l'économie américaine au début d'une séance potentiellement erratique pour des raisons techniques.

Vers 14H10 GMT, l'indice vedette de la place new-yorkaise, le Dow Jones Industrial Average, prenait 0,18% à 26.704,38 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, avançait de 0,19% à 8.043,24 points.

L'indice élargi S&P 500 gagnait 0,27% à 2.938,65 points.

Soutenus par une forte progression des valeurs technologiques et une vague de confiance dans les performances des entreprises cotées à la Bourse de New York, les indices Dow Jones (+0,95%) et S&P 500 (+0,78%) avaient terminé la veille à des niveaux inédits.

"Les tensions liées au commerce restent pour l'instant contenues et dans le même temps, les indicateurs américains continuent à refléter l'image d'une économie robuste", ont résumé les analystes de Charles Schwab.

La montée des indices jeudi s'est déroulée de façon ordonnée, ce qui reflète l'idée que la bonne performance de Wall Street ces derniers temps ne relève pas d'un mouvement de panique mais bien "de la confiance dans la tendance à la hausse et de l'envie de ne pas rater une opportunité de se faire de l'argent", a souligné Patrick O'Hare de Briefing.

Plusieurs analystes mettaient toutefois en garde contre de potentiels mouvements imprévus vendredi dans la mesure où il s'agit d'une séance dite des "quatre sorcières".

Au plus haut depuis 2008

Comme quatre fois par an, plusieurs types de contrats à terme et d'options sur les indices ou les actions expireront à la clôture, obligeant les investisseurs à se défaire de leurs positions et entraînant une forte augmentation des volumes d'échange.

Le marché obligataire, après s'être déjà beaucoup tendu au cours des dernières séances, continuait sur sa lancée: le taux d'intérêt sur la dette à 10 ans des Etats-Unis montait à 3,066% contre 3,063% jeudi à la clôture, et celui à 30 ans évoluait à 3,204%, contre 3,196% à la précédente fermeture.

Le taux d'intérêt sur la dette à deux ans, en grimpant jusqu'à 2,821%, est aussi monté vendredi à son plus haut niveau depuis 2008.

Sur le front des valeurs, le vendeur de logiciels Adobe Systems s'appréciait de 0,38% après avoir confirmé le rachat pour 4,75 milliards de dollars de Marketo, spécialisé dans le marketing en ligne, à la société d'investissement Vista Equity Partners.

Le fabricant de puces électroniques Micron Technology reculait de 2,81% après avoir fait part de résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Mais ses prévisions pour le trimestre en cours ont déçu.

La banque Wells Fargo grappillait 0,01%. La banque a annoncé jeudi la suppression d'entre 5% et 10% de ses effectifs au cours des trois prochaines années, ce qui pourrait concerner jusqu'à 26.500 postes.

Les laboratoires pharmaceutiques Gilead Sciences (+0,60%) et Biogen (-0,29%) étaient surveillés alors que, selon une analyse du Wall Street Journal, ces sociétés sont, avec Sanofi, sous le coup d'une enquête fédérale pour avoir potentiellement enfreint les règles en fournissant des services gratuits à des médecins et patients.

Le géant de la restauration rapide McDonald's et le fabricant de semi-conducteurs Texas Instruments gagnaient respectivement 2,06% et 1,75% après avoir relevé leurs dividendes trimestriels.

GE était en recul de 0,44% à 12,40 dollars, après avoir lâché près de 1% la veille. La division énergie a reconnu jeudi des problèmes sur ses turbines à gaz de nouvelle génération.

