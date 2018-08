Bourse de Wall Street : Wall Street démarre dans le rouge dans le sillage de la baisse des matières premières

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York a ouvert en nette baisse mercredi dans le sillage des cours du pétrole et des marchés européens, subissant un regain d'inquiétude face à la crise turque. Le Dow Jones (DJIA) cède 0,9% à 25.073,69 points, le S&P 500 lâche 0,9% à 2.815,94 points et le Nasdaq Composite recule de 1% à 7.793,89 points. Se concentrant sur le contexte international, les investisseurs réagissent peu aux bons chiffres du commerce de détail en juillet aux Etats-Unis et aux chiffres plus mitigés de la production industrielle. Dans l'actualité des entreprises, Tesla perd 2,4%, les investisseurs se montrant de plus en plus prudents vis-à-vis du projet de retrait de la cote dévoilé par Elon Musk. Les valeurs industrielles et énergétiques signent les plus forts replis du Dow Jones, Caterpillar abandonnant 3,1%, Boeing 1,8% et Chevron 2,2%. Apple recule de 0,2% malgré le relèvement de la participation de son deuxième actionnaire, Berkshire Hathaway, à son capital. Cisco publier après Bourse ses résultats pour le quatrième trimestre de son exercice décalé.

-Ryan Vlastelica, MarketWatch (Version française Thomas Varela) ed:

