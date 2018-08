Bourse de Wall Street : Wall Street démarre dans le rouge sur fond de tensions avec la Turquie

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York a ouvert dans le rouge vendredi, lestée comme les autres places mondiales par la chute de la livre turque et les craintes de contagion des difficultés économiques du pays. Ces inquiétudes ont relégué au second plan la remontée des prix à la consommation aux Etats-Unis, où l'inflation de base a atteint le mois dernier son plus haut niveau depuis septembre 2008. Le Dow Jones (DJIA) cède 0,6% à 25.548,78 points, alors que le président américain Donald Trump a annoncé un doublement des tarifs douaniers sur l'aluminium et l'acier turcs. Le S&P 500 perd 0,5% à 2.839,77 points et le Nasdaq Composite recule de de 0,4% à 7.860,86 points. L'action Dropbox plonge de 9%, les investisseurs ignorant les résultats meilleurs que prévu du groupe pour ne retenir que le départ du directeur des opérations, Dennis Woodside, et l'expiration plus tôt que prévu de la période de blocage des titres après l'introduction en Bourse. Declassé de "neutre" à "vendre" par Goldman Sachs, Intel perd 2,4%. L'action Overstock.com bondit de 18%. L'annonce par le commerçant en ligne de l'entrée d'un fonds d'investissement de Hong Kong dans son capital fait ignorer aux investisseurs une perte trimestrielle plus marquée qu'attendu.

-Mark DeCambre, Marketwatch (Version française Thomas Varela) ed:

