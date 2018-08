Bourse de Wall Street : Wall Street démarre en légère hausse après les bons résultats d'Apple

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York a ouvert en légère hausse, l'optimisme lié aux bons résultats d'Apple permettant de compenser un regain d'inquiétudes sur le conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine. Les investisseurs attendent également dans la soirée, à 20h00 (heures de Paris), la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale.

Proche de l'équilibre, le Dow Jones (DJIA) grappille quelques points à 25.4423,31 points, tandis que le S&P 500 gagne 0,1% à 2.818,91 points. Le Nasdaq Composite progresse de 0,5% à 7.712,87 points.

Malgré les nouvelles positives d'Apple, les investisseurs pourraient se montrer prudents après des informations de presse selon lesquelles des conseillers de Donald Trump seraient prêts à imposer à la Chine des droits de douane punitifs de 25%, au lieu des 10% prévus initialement, sur 200 milliards de dollars de biens importés, afin d'amener Pékin à la table des négociations. La Maison-Blanche ne prendra toutefois pas de décision définitive sur ces taxes avant fin août.

Parmi les fortes hausses du jour, Apple bondit de 4% après avoir dégagé le chiffre d'affaires le plus élevé de son histoire pour un troisième trimestre fiscal et dépassé les attentes des analystes. Tesla perd 1% avant la publication des résultats trimestriels du constructeur de voitures électriques dans la soirée.

Avant la décision de la Réserve fédérale, les investisseurs prendront connaissance de l'indice ISM du secteur manufacturier pour le mois de juillet et des dépenses de construction en juin, à 16h00.

-Ben Saint Clair, Dow Jones Newswires (Version française Thomas Varela) ed : ECH

